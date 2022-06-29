مفاوضات الدوحة لإلغاء الحظر لم تنته بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث الخارجية الايرانية، قال اليوم الأربعاء: "تبادل الجانبان الايراني والاوروبي خلال يومين من محادثات الدوحة الحديث حول المواضيع العالقة في اجواء جدية ومهنية".

وبيّن المتحدث انه منذ البداية تم الاتفاق على أن محادثات الدوحة ستكون ليومين وهي مستمرة في أجواء جادة، مشيرا الى ان كبير المفاوضين الإيرانيين سيلتقي مساء اليوم بالدوحة منسق شؤون المفاوضات الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أكد الليلة الماضية، في تصريحات من العاصمة التركمانستانية، أن بلاده جادة في مفاوضات الدوحة، مشددا: "لن نتخلى عن خطوطنا الحمراء".

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