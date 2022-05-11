كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي يلتقي "علي باقري"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي إنريكي مورا مع كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات فيينا علي باقري خلال زيارته لطهران.

وكتب مورا على صفحته الشخصية يوم أمس (الثلاثاء): أنا ذاهب إلى طهران مرة أخرى للقاء علي باقري ومسؤولين إيرانيين آخرين بخصوص محادثات فيينا وقضايا أخرى.

وأضاف: "العمل مستمر حتى حل الخلافات المتبقية في المفاوضات".

وجدير بالذكر هذه هي المرة الثانية لهذا العام الذي يزور فيه مورا طهران بعد الاتفاق الأخير بين منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

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