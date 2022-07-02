ايران تعلن عن فتح منفذ خسروي الحدودي امام دخول الزائرين الى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح المدير العام لشؤون الحج والزيارة بمحافظة كرمانشاه سعيد كريمي خو، اليوم السبت: إن منفذ خسروي الحدودي ادرج في قائمة منافذ الحدود الآمنة للبلاد في مسيرة الأربعين الحسيني ويمكن انتخابها من قبل الزائرين في منظومة سماح الخاصة بهذا الغرض.

وتابع: "بدأ التسجيل المسبق لإرسال الزائرين الى العتبات بمناسبة زيارة الاربعين الحسيني منذ يوم أمس الجمعة 1 يوليو /تموز ويستمر لغاية 22 منه لمدة 20 يوما".

واشار المدير العام لشؤون الحج والزيارة بمحافظة كرمانشاه الى وجود فترة نحو 3 أشهر حتى موعد زيارة الاربعين الحسيني، قائلاً: "في هذا الصدد، تم وضع خطط في منظمة الحج والزيارة، حتى أنه بعد توقف استمر عامين، سنشهد هذا العام تجمعا عظيما للمشاركين في مراسم الاربعين الحسيني".

وأكد أن هناك قواعد صارمة لدخول الزائرين الى العراق هذا العام، مضيفا: "ما لم يتم تسجيل الزائرين في منظومة سماح، لا يمكن لهم المغادرة حتى مع امتلاكهم جواز سفر"، مشيراً إلى أن التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا والحصول على جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر هي من الشروط الأخرى للزائرين لحضور مراسم الأربعين الحسيني.

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