بدء التدريب البحري الأمني ​​المستدام لعام 1401 الايراني في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد القوات البحرية للجيش الأدميرال حمزة علي كاوياني أن هذه التدريبات تقام كل عام في بحرية الجيش، مضيفا ان في هذه التدريبات البحرية الامنية المستديمة تشارك مختلف الوحدات السطحية والطائرة البحرية العسكرية، بما في ذلك سفن قاذفات الصواريخ والمروحيات والطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، وكذلك وحدات البنادق والحراس من الجيش والبحرية.

وأضاف: إن هذه التدريبات البحرية ستقام اعتبارًا من اليوم ولمدة يومين على ثلاثة مستويات، مائي وبري وجوي، بهدف قياس أداء الأنظمة وتقييم الموظفين ونقل الخبرة من الجيل القديم إلى الجيل الجديد في بحر قزوين.

واعتبر نائب قائد سلاح البحرية أن بحر قزوين بحر السلام والصداقة بين دول الجوار وأضاف: لن نسمح لأحد بعرقلة أمن هذا البحر.

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