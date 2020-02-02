  1. السياسة
٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠

سلاح البحرية الإيرانية ضمن أقوى ثلاث قوى بحرية في العالم

سلاح البحرية الإيرانية ضمن أقوى ثلاث قوى بحرية في العالم

صرح قائد مرکز باقر العلوم(ع) لتدریب الإختصاصات البحریة التابع لسلاح البحرية الإيرانية، بأن إيران تندرج ضمن القوى البحرية الثلاثة الأقوى في العالم.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الأدمیرال "آریا شفقت رودسري" قال، "ان امتزاج القوی البحریة الکبری الـ3 عالمیا وهي إيران والصین وروسیا في مناورات مشترکة في المحیط الهندي کان تحرکا جیدا في مجال الدفاع والأمن.

وأوضح أن هدف القوات المسلحة برا وبحرا وجوا یکمن في توفیر الأمن للشعب، قائلا انه یقوم عدد کبیر من الشباب الإيرانيين بدوريات مستمرة عبر الأسطول الـ65 للقوة البحریة في خلیج عدن وعلی بعد آلاف الأمیال من الحدود البحریة الإيرانية من أجل الحفاظ علی السیادة البحریة للجمهوریة الإسلامية الإيرانية وکذلك استمرار السفن التجاریة والنفطیة أنشطتها في البحار. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901778

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