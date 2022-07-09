البحرية الايرانية تنهي تدريبات "الأمن ​​المستدام" لعام 1401

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت التدريبات استخدام تكتيكات ومعدات القوة البحرية للجيش وانواع المنظومات المحلية الصنع، بما في ذلك المنظومات الكهروضوئية ، وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية للوحدات البحرية.

كما شهدت التدريبات عمليات رصد السفن بواسطة طائرات "يسير" و "أبابيل" المسيرة، وتنفيذ عمليات قتالية من قبل مشاة البحرية والجيش باستخدام المعدات والأسلحة اللازمة بدعم المروحية والبوارج الراجمة للصواريخ ، واعتماد أساليب قتالية عملية بالاعتماد على الرصد المعلوماتي واستخدام أنظمة التشويش بالرادار، وتنفيذ عمليات حرب العصابات والتصدي لحرب العصابات وعمليات الانزال على الشاطئ، والسيطرة على المناطق الساحلية والاستخباراتية، وتنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية.

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