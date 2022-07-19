  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٣:٤٠ م

بحضور رئيسي البلدين؛

إيران وتركيا توقعان 8 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين

إيران وتركيا توقعان 8 وثائق تعاون ومذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين

وقع مسؤولو إيران وتركيا ثماني وثائق ومذكرات تفاهم حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية بحضور رئيسي البلدين .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب خطط الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلادنا، تم التوقيع على 8 وثائق ومذكرات تفاهم بشأن التعاون في مختلف المجالات بين مسؤولي البلدين.

ومن أهم الوثائق والمذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل مسؤولي البلدين تشمل: الخطة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين إيران وتركيا، والاتفاقية في مجالات تطوير الضمان الاجتماعي والرياضة، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني والتعاون بين منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية ومكتب الاستثمارالرئيس التركي .

/انتهى/

رمز الخبر 1925316
https://ar.mehrnews.com/news/1925316/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات