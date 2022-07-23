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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٥٩ م

خلال منافسات وزن 96 كغ؛

رباعان ايرانيان يحصدان ذهبية وفضية في البطولة الشبابية الاسيوية لرفع الاثقال

رباعان ايرانيان يحصدان ذهبية وفضية في البطولة الشبابية الاسيوية لرفع الاثقال

حصل الرباعان الايرانيان، محمد توفيق بوزش، وامير حسين سبه، ميداليتن ذهبية واخرى فضية، خلال منافسات الوزن 96 كغ، ضمن بطولة الشباب والناشئة الاسيوية لرفع الاثقال في طشقند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استطاع في فئة الشباب للوزن 96 كغ، توفيق بوزش، ان يسجل ما مجموعه 338 كغ ليتلقد المدالية الفضية ويحل وصيفا على مستوى شباب اسيا، بينما سجّل مواطنه الفتى "امير حسين سبه"، 290 كغ في ذات المنافسات، ليحل بالمركز الثالث ضمن بطولة رفع الاثقال الاسيوية للناشئين باوزبكستان.

وتمكن الرباع الايراني، علي رضا معيني، في وقت سابق من اليوم ايضا، من احراز الميدالية الذهبية، كما حصل، علي كشتكار، على الميدالية البرونزية للوزن 89 كغ، في بطولة اسيا الشبابية لرفع الاثقال 2022 بمدينة طشقند الاوزبكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1925414
https://ar.mehrnews.com/news/1925414/

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