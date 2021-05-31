منتخب رفع الاثقال الايراني يحلّ ثانيا وثالثا في بطولة الشباب العالمية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المنتخب الإيراني ضم في المنافسات التي انتهت بطشقند اليوم الاثنين، الرباعين للوزن الثقيل "علي رضا زندي" و"رضا حسين بور"، اللذين احرزا حسب التسلسل الميدالين الفضية والبرونزية لهذه البطولة.

واستطاع الرباع الايراني "زندي" في رفعة الخطف، ان يرفع ثقل الـ 161 كلغ، ومن ثم تغلب على ثقل الـ 170 كلغ.

وتلبية لاقتراح الكادر الفني للمنتخب الايراني، جرب هذا الرباع الايراني ثقل الـ 173 كلغ ايضا ليتمكن من رفعه ويفوز بالميدالية الفضية لسباق فوق الـ 109 كلغ رجال في بطولة الشباب العالمية.

بدوره، الرباع الايراني الثاني "حسين بور" كان هو الاخر الذي شارك في منافسات الوزن فوق 109 كلغ، وقد استطاع ان يتغلب على ثقل الـ 165 كلغ ومن ثم 172 كلغ، لكنه اخفق في رفع ثقل الـ 174 كلغ الذي اقترحه الكادر الفني وبذلك حاز على الميدالية البرونزية وحل ثالثا في هذه البطولة.

علما ان الرباع الهولندي "كوفي انزو"، احرز المركز الاول والمدالية الذهبية، بعد ان تمكن من رفع ثقل الـ 180 كلغ خلال منافسات الوزن فوق 109 كلغم لبطولة الشباب العالمية لرفع الاثقال في طشقند.

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