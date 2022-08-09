وكالة الفضاء الإيرانية تعلن عن استلام الإشارات الأولى من القمر الصناعي "خيام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي رضا نعيمي، قال أن القمر خيام سيمر على أجواء إيران أربع مرات خلال اليوم وتحديدا في الساعة العاشرة والثانية عشرة في الليل والنهار، وفي هذه الأوقات يتم التعاطي معه من قبل المحطات الأرضية الموجودة في البلاد.

وأوضح أن المحطات الأرضية ستدرس المعلومات المرسلة من القمر لتقييم ما إذا كان يعمل بالوضع المطلوب، كما ستقوم هذه المحطات بإصدار الأوامر للقمر طبقا للبرامج الموضوعة لهذا الغرض.

وأشار نعيمي إلى أنه من السابق لأوانه القول إن قمر خيام دخل مرحلة العمل، ونحن بحاجة إلى أربعة أشهر للحصول على هذا الأمر، ونشر الصور التي أرسلها القمر ليشاهدها المواطنون.

وتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" اليوم الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

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