  1. إيران
  2. العلوم
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٥:٣٤ م

بعد اطلاقه صباح اليوم؛

وكالة الفضاء الإيرانية تعلن عن استلام الإشارات الأولى من القمر الصناعي "خيام"

وكالة الفضاء الإيرانية تعلن عن استلام الإشارات الأولى من القمر الصناعي "خيام"

أكد مدير التشغيل والعمليات في وكالة الفضاء الإيرانية أن القمر الصناعي "خيَام" استقر بنجاح في مدار دائري على مسافة 500 كم من سطح الأرض وهو الآن في وضع مناسب، وقد تم استلام أول إشارة من قبل المحطة الأرضية بعد نصف ساعة من استقراره في المدار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي رضا نعيمي، قال أن القمر خيام سيمر على أجواء إيران أربع مرات خلال اليوم وتحديدا في الساعة العاشرة والثانية عشرة في الليل والنهار، وفي هذه الأوقات يتم التعاطي معه من قبل المحطات الأرضية الموجودة في البلاد.

وأوضح أن المحطات الأرضية ستدرس المعلومات المرسلة من القمر لتقييم ما إذا كان يعمل بالوضع المطلوب، كما ستقوم هذه المحطات بإصدار الأوامر للقمر طبقا للبرامج الموضوعة لهذا الغرض.

وأشار نعيمي إلى أنه من السابق لأوانه القول إن قمر خيام دخل مرحلة العمل، ونحن بحاجة إلى أربعة أشهر للحصول على هذا الأمر، ونشر الصور التي أرسلها القمر ليشاهدها المواطنون.

وتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني "خيّام" اليوم الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

/انتهى/

رمز الخبر 1925795
https://ar.mehrnews.com/news/1925795/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات