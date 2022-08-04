تعرفوا على بعض خصائص و القمر الصناعي الايراني المتطوّر "خيّام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايرانية صرّحت بان القمر الصناعي المتطور "خيام" سيطلق الى الفضاء خلال الاسبوع القادم بالتعاون مع روسيا ومن محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان وسيحمله الصاروخ سويوز الحامل للاقمار الصناعية.

ويتمتع القمر الصناعي "خيام" بمجسات واجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر الامكانية للاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الادارة الذكية للقطاعات في البلاد.

ومن جملة مجالات استخدام المعطيات الفضائية التي سيرسلها القمر الصناعي "خيام" الى الارض يمكن الاشارة الى رفع مستوى الانتاجية في الزراعة، المسح الدقيق للموارد المائية في البلاد، ادارة الكوارث الطبيعية، مسح ومراقبة عمليات البناء والانشاء، مراقبة المخاطر البيئية، مسح المناجم والاكتشافات المنجمية، رصد حدود البلاد، والعديد من المهام الأخرى.

والى جانب تطوير القدرات المحلية في مجال صنع واطلاق الاقمار الصناعية التي يحتاجها البلاد وتطوير المحطات الارضية، ستواصل المنظمة الفضائية الايرانية تلبية حاجات البلاد في مجال المعطيات الفضائية عبر التعاون العلمي والتكنولوجي المتطور مع الدول المتقدمة في الصناعات الفضائية بالاضافة الى توطين العلوم والتقنيات الفضائية في داخل البلاد.

وستزود المنظمة الفضائية الايرانية وسائل الاعلام بمزيد من المعلومات حول خصائص هذا القمر الصناعي ومهامه خلال الاسبوع القادم بعد اطلاقه نحو الفضاء.

وكانت ايران قد اطلقت في شهر مارس الماضي القمر الصناعي "نور 2" الى الفضاء بواسطة الصاروخ "قاصد" الحامل للاقمار الصناعية وتم وضعه في مدار على بعد 500 كيلومتر عن سطح الارض.

وبعد ايام من اطلاق القمر الاصطناعي " نور 2" الايراني، أكدت محطة "فوكس نيوز" الاميركية أن القمر الذي وضع في المدار في سنة 2022 قد التقط وأرسل صورا واضحة الدقة عن مقر الاسطول الخامس الاميركي في البحرين.

وحينها كتب " عيسى زارع بور" وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني على صفحته بالانستغرام، " من كان يتصور يوما يتم وضع قمر صناعي بمدار 311 ميلا، وان يلتقط بدوره صورا ملونة من كافة الارض وارسالها الى محطات أرضية تم صنعها عبر الشباب الايراني. هذه المرة الاولى التي يرسل فيها قمر محلي الصنع، صورا بهذه الوضوح وملونة".

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