الجيش الصيني يمدد زمن مناوراته قبالة تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الـ 4 التي كانت مقررة في الأصل.

وتضمنت تدريبات، الأسبوع الماضي، إطلاق صواريخ باليستية، مرّ بعضها فوق العاصمة تايبيه، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان.

وأظهر تسجيل مصوّر بثه تلفزيون الصين المركزي الحكومي، اليوم الأربعاء، طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو وسفناً تابعة للبحرية، فيما قالت إنها "تدريبات حول تايوان".

وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إنّ "التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجيستي".

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إنّ نحو 20 سفينة تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية ظلت، حتى صباح اليوم الأربعاء، قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين.

وتقول الصين إنّها لن تتخلى عن سيناريو استخدام القوة في حال فشل مسار إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، وتحتفظ بالحق في الرد على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.

وتصاعد الوضع إزاء تايوان بعد الزيارة الأخيرة للجزيرة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ العام 1997.

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