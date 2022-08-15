حركة الجهاد الاسلامي تدين العدوان الصهيوني على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، قال في تصريح صحفي:" ندين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا الشقيقة ونعزي الأشقاء السوريين باستشهاد ثلاثة من الجنود السوريين جراء الغارات العدوانية الصهيونية

وأضاف :" نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا، ونعبر عن استنكارنا للصمت الرسمي العربي إزاء محاولات العدو الصهيوني المتكررة للنيل من سوريا ووحدتها وسيادتها"، مؤكداً أن سوريا ستبقى رغم هذه المحاولات ، حصناً منيعاً في وجه العدو وحلفائه.

ونفذ الاحتلال الصهيوني حوالي الساعة 20.50 من مساء الاحد عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي السورية من التصدي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

/انتهى/