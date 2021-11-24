شهيدان و7 جرحى جراء عدوان الكيان الصهيوني قرب حمص بسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة اللأنباء (سانا) عن مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيليّ نفّذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ أسقطت عدداً منها.

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ في 17 من الشهر الجاري عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بناءً فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر.

وقبلها بأسبوعٍين تقريباً، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوانٍ صاروخي شنتّه طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، استهدف مدينة حمص وسط البلاد.

يُشار إلى أنّ سوريا تطالب مراراً بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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