منتخب الناشئين الإيراني لكرة الطائرة يتأهل إلى نهائي بطولة اسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المنتخب الايراني فاز على نظيره الهندي، خلال مباراة النصف نهائية التي اقيمت اليوم الاحد في اطار بطولة اسيا لكرة الطائرة – ناشئين، وتاهل بجدارة الى المرحلة النهائية، من خلال تحقيقه نقاط أعلى في الاشواط الثلاثة، 25-15 و25-19 و25-18.

ويواجه المنتخب الايراني في نهائي البطولة غدا، نظيره الياباني الذي فاز هو الاخر على منافسه الكوري الجنوبي.

والجدير بالذكر ان بطولة الكرة الطائرة الاسيوية للناشئين تحت سن الـ 18 عاما، والتي بدات فعالياتها باستضافة "ملعب ازادي" في طهران منذ يوم الاثنين 15 اب/اغسطس، ستختم غدا بمباريات المرحلة النهائية بين المنتخبين الايراني والياباني، والتصفيات (على المركزين الثالث والرابع) بين المنتخبين الهندي والكوري الجنوبي.

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