انطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الايراني صباح اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الايراني بدأت صباح اليوم بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب إلى الشرق والغرب، شمال ووسط البلاد.

وستستمر هذه المناورات لمدة يومين.

ونقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري قوله انه "المرة الأولى يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي".

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

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