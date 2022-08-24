الهدف الرئيسي للقوات المسلحة الإيرانية هو استقرار السلام الدائم والصداقة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد بزيارة منطقة الدفاع الجوي المركزية في (أصفهان) وقيّم القوة القتالية والجاهزية العملياتية لهذه المنطقة الدفاعية ومجموعاتها الفرعية.

وقال العميد صباحي فرد: إن تدريب القوات المتفكرة، الثاقبة، الملتزمة والمحفزة تسعى إلى تحقيق المثل العليا للنظام الإسلامي وأهداف مجمع الدفاع الجوي هي واحدة من أهم الأهداف الرئيسية للقادة.

واضاف قائد قوة الدفاع الجوية إن المعدات والأنظمة الدفاعية تراقب تحركات الأعداء على بعد آلاف الكيلومترات خارج الحدود بمنتهى الدقة وترد على أي تهديد او الدخول غير المصرح به إلى سماء بلادنا.

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