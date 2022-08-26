 وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم منطقة رفيديا بنابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي رفيديا بمدينة نابلس، حيث قامت بعمليات مداهمة وتفتيش بالمنطقة، فيما دارت اشتباكات مع الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبدورها، قالت مصادر أمنية:"إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلاً في بناية زهرة الياسمين برفيديا وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة وقامت بالعبث بمحتويات المنزل وعاثت فيه فساداً".

وأضافت المصادر:"بأن قوات خاصة "إسرائيلية" اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم أبو غضيب خلال اقتحامها منطقة رفيديا غرب نابلس".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم مدينتي نابلس وجنين بشكل شبه يومي؛ بهدف اعتقال او اغتيال مقاومين من كتيبتي نابلس وجنين في "سرايا القدس"، فيما يتصدى المقاومون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة، ما يوقع عدد من الاصابات في صفوفها.

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