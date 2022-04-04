حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان:
١. فادي الجعبري- اليامون غرب جنين
٢. عميد أبو رشيد- مخيم عسكر بنابلس
٣. تيمور عفيف- مخيم عسكر
/انتهى/
اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين ٤/٤/٢٠٢٢، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمة واعتقالات للمواطنين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان:
١. فادي الجعبري- اليامون غرب جنين
٢. عميد أبو رشيد- مخيم عسكر بنابلس
٣. تيمور عفيف- مخيم عسكر
/انتهى/
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