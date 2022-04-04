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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:١٧ ص

اليوم الاثنين؛

حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين ٤/٤/٢٠٢٢، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمة واعتقالات للمواطنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان:

١. فادي الجعبري- اليامون غرب جنين

٢. عميد أبو رشيد- مخيم عسكر بنابلس

٣. تيمور عفيف- مخيم عسكر

/انتهى/

رمز الخبر 1922854
https://ar.mehrnews.com/news/1922854/

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