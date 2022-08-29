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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٣٧ ص

ارتفاع حصيلة الفيضانات في باكستان الى 1061 قتيلا

ارتفاع حصيلة الفيضانات في باكستان الى 1061 قتيلا

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الهيئة إن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص أي أكثر من 14 % من سكان البلاد فيما ألحقت دمار كاملا او أضرارا بحوالي مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كماً من المآسي والدمار.

/انتهى/

رمز الخبر 1926223
https://ar.mehrnews.com/news/1926223/

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