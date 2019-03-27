باكستان تعرب عن تعاطفها مع المنكوبين بالسيول في ايران

وكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستاني "محمد فيصل" في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان باكستان تعرب عن خالص المواساة لايران حكومة و شعبا و تعزي بوفاة عدد من المواطنين الايرانيين جراء السيول التي اجتاحت بعض المدن الايرانية.

يذكر ان الامطار الغزيرة التي بدأت تتساقط منذ بداية رأس السنة الجديدة 'النوروز' ( 21 مارس) ادت الي اجتياح السيول للكثير من المدن الايرانية وادت الي مصرع 21 شخصا./انتهى/