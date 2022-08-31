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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م

مخبر خلال معرض الصين للخدمات التجارية:

إيران مستعدة لتسهيل التجارة ونقل السلع مع الدول الأخرى

إيران مستعدة لتسهيل التجارة ونقل السلع مع الدول الأخرى

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر عن استعداد إيران الكامل لتسهيل التجارة ونقل السلع إلى مناطق جغرافية أخرى، وذلك في ظل تمتع الجمهورية الإسلامية بموقع عبور(ترانزيت) مناسب وقدرات واسعة في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيعقد معرض الصين الدولي للخدمات التجارية 2022 تحت عنوان "التعاون الخدمي لتعزيز التنمية والابتكار البناء للترحيب بالمستقبل" من اليوم 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر في الصين، وذلك في المركز الوطني للمؤتمرات وحديقة شووغونغ في بكين.

وقال محمد مخبر في كلمة له عبر الفيديو خلال حفل افتتاح المعرض: "إيران، التي تتمتع بموقع عبور مناسب وقدرات واسعة في مختلف المجالات، مستعدة تمامًا لتسهيل تجارة ونقل السلع إلى مناطق جغرافية أخرى عبر البر والبحر، والسكك الحديدية والطرق المدمجة".

/انتهى/

رمز الخبر 1926290
https://ar.mehrnews.com/news/1926290/

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