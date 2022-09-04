  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:٥٠ ص

فجر الاحد؛

دوي انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور

دوي انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور

دوت انفجارات عدة فجر الاحد في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية في دير الزور بسماع دوي الانفجارات في القاعدة تلاها تصاعد سحب الدخان من داخلها ولم يتم التأكد من طبيعة تلك الانفجارات.

ولفتت المصادر إلى أنه تلا الانفجارات تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة.

واستهدف هجوم بالصواريخ قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي وادى حسب تقارير صحفية أمريكية إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال وأضرار مادية.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بالتنسيق مع مرتزقتها في ميليشيا “قسد”.

/انتهى/

رمز الخبر 1926357
https://ar.mehrnews.com/news/1926357/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات