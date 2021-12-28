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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ١١:٠٨ ص

صباح اليوم؛

سوريا ... سماع دوي انفجار في دمشق

سوريا ... سماع دوي انفجار في دمشق

صرحت مصادر مطلعة في سوريا بسماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة دمشق، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير الجيش السوري عبوات ناسفة من مخلفات الجماعات المسلحة.

هذا وأشارت المصادر إلى أن "عمليات التفجير هذه تمت في مزارع العب بمنطقة دوما، بريف دمشق".

/انتهى/

رمز الخبر 1920727
https://ar.mehrnews.com/news/1920727/

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