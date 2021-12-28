سوريا ... سماع دوي انفجار في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير الجيش السوري عبوات ناسفة من مخلفات الجماعات المسلحة.

هذا وأشارت المصادر إلى أن "عمليات التفجير هذه تمت في مزارع العب بمنطقة دوما، بريف دمشق".

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