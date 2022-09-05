بحرية الجيش الايراني تلعب دوراً استراتيجياً لتوفير أمن مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بحضور رئيس أركان القوات المسلحة، تم إضافة معدات جديدة إلى الأسطول الجنوبي للقوات البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة بندر عباس.

وقال اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية العسكرية: تمت إضافة قاذفتين صواريخ وسفينة لوجستية وغواصة من طراز غدير إلى الأسطول الجنوبي للبحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف: أعيد بناء هذه السفن وتحديثها بالعلوم والتكنولوجيا المحلية، وهي جاهزة للإرسال إلى البحر اعتبارًا من يوم الاثنين لضمان أمن البلاد.

وأشار اللواء باقري إلى أن دور البحرية الاستراتيجية للجيش في أمن مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر دور استراتيجي.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "لقد ضمنت قدرات البحرية اليوم أمن الشعب والمصالح الوطنية والمنشآت النفطية والسواحل وأسطول البلاد وفي بعض الحالات السفن الهجومية".

/انتهى/