اللواء باقري في لقاء مع سلطان عمان: النظام العالمي الجديد يشهد انتقال القوة من الغرب إلى آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ، اللواء باقري، الذي يزور سلطنة عمان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى ، التقى مساء اليوم الثلاثاء بسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور ال سعيد، وعقد معه جولة من المباحثات.

وأعرب اللواء باقري في مستهل اللقاء عن ارتياحه لزيارته عمان الشقيقة والصديقة ، واعتبر العلاقات بين البلدين بانها مستقرة وإيجابية ، وقال ان قائد الثورة الاسلامية يرى ان عمان جارة جيدة لإيران.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أثناء تحليل الوضع في العالم ، الذي هو على وشك الدخول في نظام جديد : ان مستقبل العالم يظهر نظام متعدد الأقطاب ؛ نظام تنتقل فيه قوة العالم من الغرب إلى آسيا ، وقد أثرت هذه التطورات على منطقتنا ، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى توثيق العلاقات العسكرية وإرساء الأمن في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال غرب المحيط الهندي.

وصرح اللواء باقري أن سياسات إيران المبدئية هي ضمان الأمن المحلي في المنطقة ، وشدد على أن الإجراءات المشتركة لإيران وسلطنة عمان يمكن أن تخلق أمنًا أفضل وان تثبت أنه لا حاجة لتواجد الأجانب في المنطقة.

واشار اللواء باقري إلى حكمة سياسات عمان في الشأن اليمني ، وقال: يجب أن تستمر الجهود لإحلال السلام العادل في اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه.

وبدوره رحب هيثم "بن طارق بن تيمور ال سعيد" باللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، وقال: "أبلغ تحياتي الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني وإن شاء الله سازور إيران في القريب العاجل ".

وشدد سلطان عمان كذلك على ضرورة تطوير التعاون العسكري والصناعة الدفاعية بين البلدين وقال: يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور ال سعيد ، على مشاركة القوة البحرية العمانية في المناورات الدولية في إيران ، وقال أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة.

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