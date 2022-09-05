  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١:٣٣ م

اليوم؛

افغانستان ... تفجير قرب السفارة الروسية في كابل وأنباء عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة

افغانستان ... تفجير قرب السفارة الروسية في كابل وأنباء عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة

صرحت مصادر خبرية بأن تفجيرا وقع صباح اليوم الاثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، هذا ولم ترد معلومات بعد عن طبيعته وما إذا كان قد تسبب في خسائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "نوفوستي" عن شهود عيان قولهم أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف اتجهت إلى مكان التفجير.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابل.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

ونقلت"نوفوستي" عن مصدر أن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا جراء التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية.

وبحسب المصدر فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.

كما قالت وسائل إعلام أفغانية إن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل أسفر عن سقوط ضحايا بينهم موظفون بالسفارة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.

هذا ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول التفجير وما إذا كان قد خلف قتلى من موظفي السفارة الروسية في كابل.

/انتهى/

رمز الخبر 1926391
https://ar.mehrnews.com/news/1926391/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات