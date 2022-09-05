افغانستان ... تفجير قرب السفارة الروسية في كابل وأنباء عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "نوفوستي" عن شهود عيان قولهم أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف اتجهت إلى مكان التفجير.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابل.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

ونقلت"نوفوستي" عن مصدر أن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا جراء التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية.

وبحسب المصدر فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.

كما قالت وسائل إعلام أفغانية إن التفجير الانتحاري الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل أسفر عن سقوط ضحايا بينهم موظفون بالسفارة، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بعد.

هذا ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول التفجير وما إذا كان قد خلف قتلى من موظفي السفارة الروسية في كابل.

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