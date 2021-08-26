أفغانستان ... انفجار في محيط مطار كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

وذكرت بعض التقارير أن الانفجار وقع أمام فندق "بارون" الواقع مقابل مطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

بدوره، حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، أن هناك مخاوف من خطر وقوع انفجار ثان أمام المطار، داعيا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورا.

وحثت السفارة الأمريكية في كابل رعايا الولايات المتحدة على الابتعاد فورا عن المطار.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

/انتهى/