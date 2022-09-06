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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٠ م

إيران توطن صناعة حوالي 700 ألف قطعة مستخدمة بصيانة المحطات الكهربائية

إيران توطن صناعة حوالي 700 ألف قطعة مستخدمة بصيانة المحطات الكهربائية

أكد مساعد الشؤون الاستراتيجية بشركة الطاقة الكهروحرارية الإيرانية، توطين 695,336 قطعة مشمولة بالحظر المفروض على البلاد، تستخدم في صيانة هذه المحطات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح " ناصر اسكندري" في تصريح لـ"فارس" اليوم الثلاثاء، أن القطعات المذكورة تستخدم في عملية الصيانة منها مراوح التوربينات الغازية، الجهاز الدوار للتوربين البخاري والتحكم بالتوربين الغازي والمعدات العالية الدقة.

واستطرد أن نتيجة استكمال الصيانة بالمحطات، وصل مؤشر استعداد وحدات توليد الطاقة الكهروحرارية لمعدل 98% حيث يعد مستوى قياسيا عالميا. وأشار أن بحسب جدول العمل، يتم صيانة 107,022 ميغاواط كهرباء في المحطات الكهروحراية في إطار 735 قسما منذ ذورة الأحمال الكهربائية للسنة الجارية.

ونوه إسكندري إلى أنه وللمرة الأولى منذ 8 سنوات يتم الانتهاء من أعمال صيانة قبل دخول موسوم الذروة، حيث يمكن ذلك صناعة الكهرباء التأمين المستدام للطاقة بشكل أكثر من ذي قبل./انتهى/

رمز الخبر 1926428
https://ar.mehrnews.com/news/1926428/

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