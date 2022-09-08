كنعاني يدين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كنعاني" قال في معرض الرّد على نص هذا البيان : "ان اصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة الى فهم صحيح لسير التطورات الاقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب اسيا".

وقدم المتحدث باسم الخارجية، النصح الى تلك الدول، بان تركز على جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المضطهد، بدل توجيه الاتهامات الواهية والمتكررة.

واعتبر ان صدور هكذا قرارات يتعارض وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مجددا الدعوة الى دول الجوار الايراني للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية.

وفيما يخص الجزر الايرانية الثلاث، نفى "كنعاني" المزاعم المطروحة في البيان، مؤكداً على ان الاجراءات التي تتخذها ايران هي في اطار السيادة الوطنية و وحدة اراضي البلاد؛ منددا بتدخل الاخرين في هذا المجال.

كما نوه باقتدار القوات المسلحة الايرانية في سياق صون ومراقبة أمن الملاحة بمنطقة الخليج الفارسي، ورصد كافة التحركات الشريرة هناك؛ مؤكدا على ضرورة تامين المنطقة بواسطة الدول الاقلميية ذاتها وبعيدا عن التدخلات الاجنبية.

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