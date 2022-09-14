الرئيسان الإيراني والأوزبكستاني يوقعان على 17 وثيقة تعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم حفل توقيع 17 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوزبكستان بحضور حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف في مدينة سمرقند.
كما وقع الرئيسان بيانا مشتركا.
/انتهى/
أقيم حفل التوقيع على 17 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية وأوزبكستان بحضور رئيسي البلدين اليوم الأربعاء في سمرقند.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم حفل توقيع 17 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوزبكستان بحضور حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف في مدينة سمرقند.
كما وقع الرئيسان بيانا مشتركا.
/انتهى/
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