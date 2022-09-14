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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٥:٣٩ م

في سمرقند؛

الرئيسان الإيراني والأوزبكستاني يوقعان على 17 وثيقة تعاون

الرئيسان الإيراني والأوزبكستاني يوقعان على 17 وثيقة تعاون

أقيم حفل التوقيع على 17 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية وأوزبكستان بحضور رئيسي البلدين اليوم الأربعاء في سمرقند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم حفل توقيع 17 وثيقة تعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوزبكستان بحضور حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف في مدينة سمرقند.

كما وقع الرئيسان بيانا مشتركا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926529
https://ar.mehrnews.com/news/1926529/

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