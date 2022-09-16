  1. إيران
  2. الثقافة
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٦:٢٧ م

رئيس منظمة الثقافة:

إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران وكازاخستان تُعزز العلاقات الثقافية بينهما

إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران وكازاخستان تُعزز العلاقات الثقافية بينهما

أكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية حجة الإسلام "محمد مهدي إيماني بور"خلال اللقاء مع وزير الثقافة الكازاخي "دافورن أباييف" ان "إلغاء التأشيرات لفترة 14 يوما بين البلدين تعزز العلاقات الثقافية بينهما".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "إيماني بور" زار كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية والتقى وزير الثقافة الكازاخستاني دافورن أباييف.

وأشار إيماني بور في هذا اللقاء إلى برنامج التبادل الثقافي وضرورة تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، قائلا: بالنظر إلى إلغاء التأشيرات لفترة 14 يوم بين البلدين، نأمل أن تتعارف الشعبين الإيراني والكازاخي بشكل أفضل.

وتابع: يمكن تحقيق هذا المهم من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية المشتركة، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والأسابيع الثقافية وصناعة الأفلام وإنتاج الأفلام الوثائقية عن العالم الكبير الفارابي وغيرهم.

بدوره أعرب أباييف عن ارتياحه من زيارة إيماني بور والوفد المرافق له إلى كازاخستان وقال: إن العلاقات الإيرانية الكازاخية مهمة في أبعادها المختلفة وفي هذا السياق سيكون إجراء الحوار بين البلدين مثمرا في توسيع العلاقات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926559
https://ar.mehrnews.com/news/1926559/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات