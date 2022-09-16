إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران وكازاخستان تُعزز العلاقات الثقافية بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "إيماني بور" زار كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية والتقى وزير الثقافة الكازاخستاني دافورن أباييف.

وأشار إيماني بور في هذا اللقاء إلى برنامج التبادل الثقافي وضرورة تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، قائلا: بالنظر إلى إلغاء التأشيرات لفترة 14 يوم بين البلدين، نأمل أن تتعارف الشعبين الإيراني والكازاخي بشكل أفضل.

وتابع: يمكن تحقيق هذا المهم من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية المشتركة، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والأسابيع الثقافية وصناعة الأفلام وإنتاج الأفلام الوثائقية عن العالم الكبير الفارابي وغيرهم.

بدوره أعرب أباييف عن ارتياحه من زيارة إيماني بور والوفد المرافق له إلى كازاخستان وقال: إن العلاقات الإيرانية الكازاخية مهمة في أبعادها المختلفة وفي هذا السياق سيكون إجراء الحوار بين البلدين مثمرا في توسيع العلاقات.

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