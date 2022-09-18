زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال شرق اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه في محافظة مياغي، بالقرب من الساحل الذي يقع فيه مركز الهزات، واشارت إلى أنه يمكن أن يصل ارتفاع تسونامي إلى متر واحد.

وقالت إنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات حول ما إذا كان قد وصل إلى شواطئ مياغي، وحذرت سكان المناطق الساحلية من خطر الاقتراب من الساحل.

وحسب المعلومات الصادرة عن السلطات اليابانية يقع مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا تحت قاع المحيط.

هذا وقد شكلت الحكومة اليابانية غرفة عمليات للطوارئ تحسبا لأي طارئ.

وبحسب وكالة "كيودو"، فإن الزلزال لم يؤد إلى حالات طارئة في المنشآت النووية الموجودة في تلك المنطقة.

/انتهى/