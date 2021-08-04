زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الهيئة أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة (20:33 بالتوقيت العالمي، 23:33 بتوقيت موسكو).

وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 120 كيلومترا شمال شرق منطقة هاساكي الواقعة في جزيرة هونشو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات ولا عن خسائر أو دمار.

وأشارت إلى أن هزات طفيفة أخرى أعقبت الهزة الأولية.

وأفاد العديد من الصحفيين الذين يغطون الألعاب الأولمبية بأنهم شعروا بالهزة بطوكيو، وفق وسائل إعلام محلية.

كان آخر زلزال ضرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، منتصف مايو/أيار، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأساهيكاوا في اليابان.

وتقع اليابان في "حلقة النار" الواقعة في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

وتسبب زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9.0 درجة والتسونامي التالي له في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وتسبب في كارثة محطة فوكوشيما النووية.

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