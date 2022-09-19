مداهمات واعتقالات في الضفة ومقاومون يطلقون النار تجاه سيارة للمستوطنين في حوارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا فجراً النار تجاه سيارة للمستوطنين قرب نابلس.

وقالت مصادر عبرية أنه حوالي الساعة 5:15 تعرضت مركبة مستوطن بإطلاق نار في حوارة، تم العثور على 4 عيارات نارية أصابت المركبة دون إصابات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات من جنودها في البلدة وسط استنفار وتأهب عقب عملية إطلاق النار.

وعرف من بين المعتقلين:

١. مازن جرادات- سعير شرق الخليل

٢. محمود أيمن وراسنة- الشيوخ شرق الخليل

٣. أحمد أبو داود- الخليل

٤. المحرر محمود أبو داود- الخليل

٥. راكز صلاح- تلفيت جنوب نابلس

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