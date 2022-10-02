العراق ... نائب عن الفتح يحذر من محاولات اثارة الفوضى وعرقلة تشكيل الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "هناك من يحاول ان يعتاش على الازمة واثارة الفوضى في العراق من اجل خدمة مصالحه وهذا امر لايمكن السماح بمروره".

وحذر البلداوي من محاولات اثارة الفتنة، لافتا الى اهمية تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية بعيدا عن فرض الارادات في الوقت الخاطئ، حيث ان الذهاب باتجاه التصعيد سيكلف البلد مزيد من الدماء".

وبين ان "الاطار التنسيقي يحاول حلحلة الازمة والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تسعى فيه بعض الاطراف لعرقلة هذا الامر على الرغم من ان معظم الاطراف قد دعت الى تغليب لغة الحوار وتهدئة الاوضاع وحل المشاكل وعدم اقصاء اي طرف".

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