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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٢٩ ص

العراق ... نائب عن الفتح يحذر من محاولات اثارة الفوضى وعرقلة تشكيل الحكومة

العراق ... نائب عن الفتح يحذر من محاولات اثارة الفوضى وعرقلة تشكيل الحكومة

شدد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على ضرورة المضي بتشكيل الحكومة باتفاق الاطراف السياسية، محذرا من محاولات اثارة الفتنة والفوضى بهدف عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "هناك من يحاول ان يعتاش على الازمة واثارة الفوضى في العراق من اجل خدمة مصالحه وهذا امر لايمكن السماح بمروره".

وحذر البلداوي من محاولات اثارة الفتنة، لافتا الى اهمية تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية بعيدا عن فرض الارادات في الوقت الخاطئ، حيث ان الذهاب باتجاه التصعيد سيكلف البلد مزيد من الدماء".

وبين ان "الاطار التنسيقي يحاول حلحلة الازمة والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تسعى فيه بعض الاطراف لعرقلة هذا الامر على الرغم من ان معظم الاطراف قد دعت الى تغليب لغة الحوار وتهدئة الاوضاع وحل المشاكل وعدم اقصاء اي طرف".

/انتهى/

رمز الخبر 1926884
https://ar.mehrnews.com/news/1926884/

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