عبدالسلام ينفي ما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق على تمديد الهدنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبدالسلام كتب في تغريدة له مساء اليوم الأحد، "لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الاعلامية المغرضة عن اتفاق على تمديد الهدنة".

وجدد التأكيد على موقف الوفد الوطني قائلاً: "سبق ووضحنا بالأمس موقفنا ومطالب شعبنا اليمني في بيان صادر عن الوفد الوطني".

وكان الوفد الوطني المفاوض أصدر بياناً مساء أمس الأحد، وأوضح فيه وصول تفاهمات الهدنة لطريق مسدود.

وأكد البيان على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، محملاً دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم.

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