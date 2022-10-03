قصف تركي جديد لمواقع تابعة لحزب العمال شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المصدر ذكر أن "قصفا تركيا استهدف مواقع مختلفة في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك"، وأضاف أن "القصف استهدف جبل شيرانه وقرى أخرى واقعة في ناحية كاني مآسي وقضاء زاخو، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر حزب العمال، وحرق مساحات زراعية واسعة".

وأشار إلى أنه بسبب القصف المستمر على ناحية كاني مآسي منذ أيام فأن أكثر من 70 عائلة تركت منازلها باتجاه مركز الناحية.

وتواصل القوات التركية وبشكل شبه يومي قصف مناطق مختلفة من محافظتي دهوك وأربيل وسط صمت من قبل حكومتي بغداد وأربيل.

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