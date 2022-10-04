إطلاق ناجح لمسبار "سامان" في خطوة جديدة لتطوير صناعة الفضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع، بجهود خبراء من منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع وتعاون معهد أبحاث الفضاء الإيراني تم اطلاق واختبار عينة تجريبية من كتلة النقل المداري لمسبار سامان الذي يستخدم لنقل الأقمار الصناعية بين مدارات أرضية مختلفة.

وتم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لكتلة النقل المداري سامان في ظروف قريبة من ظروف الفضاء، وتم جمع البيانات الكاملة لأداء الكتلة المذكورة وتم إثبات أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاعات عالية.

ونظرًا للجهود التي يبذلها خبراء علوم الفضاء في البلاد، في تصميم وبناء كتلة النقل المداري سامان، والتي تُستخدم لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية، تم استخدام التقنيات المتقدمة التي تقتصر على عدد قليل من البلدان فقط في هذه النموذج، وتعد عملية الإطلاق خطوة مهمة في تطوير الكتلة المذكورة، بحيث سنشهد في المستقبل الاستخدام التشغيلي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد.

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