قاليباف: أسبوع الوحدة مظهر من التضامن الشيعي والسني في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه هنأ رئيس المجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم في القاعة العامة للبرلمان جميع الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات حول العالم بعيد ميلاد الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وبداية أسبوع الوحدة .

وأوضح: إن أسبوع الوحدة اليوم مظهر من التعاطف والحركات الشاملة بين الشيعة والسنة في جميع مجالات لخدمة إيران العزيزة والثورة الإسلامية.

وأضاف قاليباف: لقد استطاع السنة والشيعة أن يجتمعوا ويجعلوا إيران العزيزة أقوى من كل وقت.

وشدد رئيس المجلس الشورى الإسلامي: سر انتصارنا هو الوحدة والنزاهة بين الجماعات المختلفة في إيران العزيزة.

وتابع القول قاليباف: إن من يخلقون الانقسام بين المسلمين هم عملاء الكيان الصهيوني وأمريكا وهم أعداؤنا اللدودون.

وأوضح رئيس المجلس الشورى الإسلامي: إن وحدة المسلمين اليوم من أصل تعاليم القرآن الكريم وتعاليمه الأساسية، وفي ظل دين الاسلام والرسول الاعظم (ص) والبراءة من الكفار والمنافقين نستطيع ان نحقق الوحدة بيننا.

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