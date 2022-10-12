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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١١:٤٦ ص

 مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

 مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، تزامناً مع إضراب شامل يعم فلسطين نصرةً لمخيم شعفاط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدى مستوطنون طقوساً تلمودية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال حارسي المسجد الأقصى حمزة النبالي وخليل الترهوني بعد الاعتداء عليها.

وتصاعدت مؤخراً، عمليات الاقتحام المتكررة للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وتأدية طقوس تلمودية، وهو ما حذرت منه الفصائل بغزة.

وحذرت الفصائل من التمادي في اقتحام وتدنيس المقدسات فالمسجد الأقصى خط أحمر والقدس خط أحمر دونهما أرواحنا ودماؤنا وكل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عن المقدسات وعن شعبنا.

ودعت شعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الاقصى وحمايته والرباط فيه وافشال مخططات الاحتلال في تكريس وقائع جديدة على الأرض أو تقسيمه زمانيا ومكانيا.

كما طالبت شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتهم بدعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والعمل على تحرير القدس والأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1927131
https://ar.mehrnews.com/news/1927131/

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