الإضراب الشامل يعم الأراضي الفلسطينية نصرةً لمخيمي شعفاط وعناتا+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعت القوى الوطنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إلى اضراب شامل والخروج إلى نقاط التماس حواجز الاحتلال المختلفة نصرة لمخيم شعفاط تلبية لدعوات الإضراب شامل في الضفة.

فيما أعلن أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال.

وجاء ذلك في بيان عممه أهالي شعفاط وعناتا، حيث يتضمن العصيان المدني إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل ابتداء من يوم الأربعاء كعنوان للكرامة، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.

وطالب البيان لجان أولياء الأمور في مدينة القدس بوقفه احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط الساعة العاشرة صباحًا، ودعا الأهالي وسائل الإعلام لتغطية وقفة احتجاجية لما يحصل لأهالي المخيم الساعة العاشرة من صباح الأربعاء عند حاجز المخيم.

وأكَّد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والأضراب سيكون مستمرًا حتى فك الحصار عن بلدة عناتا ومخيم شعفاط رمزي الصمود، حيث يواصل الاحتلال اغلاق حاجز مخيم شعفاط منذ أربعة أيّام، وذلك بزعم مواصلة البحث عن منفذ عملية حاجز شعفاط البطولية والتي أدّت إلى مقتل مجندةٍ صهيونيّة السبت الماضي.

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