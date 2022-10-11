 إصـابة جندي بعد عملية إطلاق نار قرب نابلس والاحتلال يستنفر بحثاً عن المنفذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة "12" العبرية ان المصاب هو جندي في عملية إطلاق النار التي استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية كانت تحرس مسيرة للمستوطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال استنفرت في المكان وبدأت بحملة تفتيش في محيط منطقة عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس.

وشرعت قوات الاحتلال لإغلاق حاجز حوارة ودوار يتسهار.

وتاتي عملية إطلاق النار بعد اقل من كم يوم من عملية اطلاق النار قرب شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة أخر بحالة خطيرة .

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