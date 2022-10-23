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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٣:١٧ م

شركة الغاز الايرانية تعلن عن اتفاقيات جديدة مع تركيا لصادرات الغاز

شركة الغاز الايرانية تعلن عن اتفاقيات جديدة مع تركيا لصادرات الغاز

أعلن مدير شوؤن التوزيع في شركة الغاز الوطني "محمد رضا جولائي" عن عقد اجتماع مع ممثلي شركة بوتاش التركية واتفاقيات جديدة لزيادة صادرات الغاز الى تركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جولائي في هذا الاجتماع: وفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والتشغيلية والتنفيذية لتصدير الغاز إلى تركيا في الأشهر الستة المقبلة بالتنسيق بين الجانبين في مجال الخطط التشغيلية .

واضاف: اننا تباحثنا خلال الاجتماع حول سعة نقل الغاز وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعزيز التعاون المشترك مضيفا: ان صناعة الغاز هي صناعة عملاقة وهي ماضية نحو مزيد من التطور وإيران تعرف بمصدر موثوق به لتأمين الغاز في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري أن نهتم بهذا الموقف ونقوم بازالة التحديات.

/انتهى/
رمز الخبر 1927352
https://ar.mehrnews.com/news/1927352/

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