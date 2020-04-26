شركة الغاز الوطنية تعلن استئناف تصدير الغاز من إيران الى تركيا في أواسط حزيران/يونيو القادم

وأعلن مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية مهدي جمشيدي دانا أن صادرات إيران من الغاز الى العراق تبلغ 32 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار جمشيدي دانا الى أن صادرات الغاز من إيران الى تركيا ما زالت متوقفة، لأنه لم يتم بعد تصليح ذلك الجزء من أنبوب خط تصدير الغاز الإيراني الى تركيا داخل الأراضي التركية، ولذلك، لم تعلن تركيا عن موعد لبدء ضخ الغاز.

وتوقع جمشيدي إستئناف تصدير الغاز من إيران الى تركيا في أواسط حزيران/يونيو القادم.

وكان قد تعرض انبوب تصدير الغاز الايراني الى تركيا 31 آذار/مارس الماضي الى حادث انفجار داخل الاراضي التركية./انتهى/