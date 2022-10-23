طهران تستضيف الدورة السابعة لمؤتمر البيئة للدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان البيان الختامي لمؤتمر "اتفاقية طهران" تضمن قرار المشاركين في الاجتماع السادس لاتفاقية طهران (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين)، تشكيل فريق عمل خاص بهدف حل القضايا ذات الصلة بهيكلة أمانة الاتفاقية، ونقل مقرها الدائم إلى المنطقة، مضافا إلى إقرار برنامج عملاني ومالي للعامين 2023 و2024 .

وعقد الاجتماع السادس لأعضاء الدول المتعاقدة في إطار اتفاقية طهران، عقد خلال الفترة 19 لغاية 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الآذربيجانية باكو؛ حضرها كبار مسؤولي شؤون البيئة من إيران وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وآذربيجان.

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