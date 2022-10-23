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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:١٥ م

في البيان الختامي للدورة السادسة؛

طهران تستضيف الدورة السابعة لمؤتمر البيئة للدول المطلة على بحر قزوين

طهران تستضيف الدورة السابعة لمؤتمر البيئة للدول المطلة على بحر قزوين

اعلن البيان الختامي لمؤتمر "اتفاقية طهران" بحضور كبار مسؤولي شؤون البيئة لدى الدول المطلة على بحر قزوين في باكو، أن الدورة السابعة لهذا الاجتماع ستنعقد خلال العام 2024 باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان البيان الختامي لمؤتمر "اتفاقية طهران" تضمن قرار المشاركين في الاجتماع السادس لاتفاقية طهران (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين)، تشكيل فريق عمل خاص بهدف حل القضايا ذات الصلة بهيكلة أمانة الاتفاقية، ونقل مقرها الدائم إلى المنطقة، مضافا إلى إقرار برنامج عملاني ومالي للعامين 2023 و2024 .

وعقد الاجتماع السادس لأعضاء الدول المتعاقدة في إطار اتفاقية طهران، عقد خلال الفترة 19 لغاية 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الآذربيجانية باكو؛ حضرها كبار مسؤولي شؤون البيئة من إيران وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وآذربيجان.

/انتهى/

رمز الخبر 1927365
https://ar.mehrnews.com/news/1927365/

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