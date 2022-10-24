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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:١١ ص

اليوم الاثنين؛

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر على التوالي

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر على التوالي

تواصل قوات الاحتلال التضييق على المواطنين في نابلس، لليوم الرابع عشر التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت قوات الاحتلال نفذت اغتيالاً بحق أحد عناصر عرين الأسود، الشهيد تامر الكيلاني الذي اغتالته بتفجير عبوة ناسفة تم تفجريها بعد وضعها أمام منزله داخل دراجة نارية .

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وكان مصدر أمني إسرائيلي، قال إن الحصار على نابلس سيستمر طالما هناك حاجة لذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1927371

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