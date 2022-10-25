جريمة نابلس تستدعي موقفاً وطنياً موحداً يقضي بمواجهة العدوان

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال سلمي إن الإرهاب والعدوان لن يوقف مقاومة شعبنا الذي قدم شلالاً من التضحيات دفاعاً عن حريته وكرامته ودفاعاً عن أرضه ومقدساته ، ناعياً شهداء فلسطين الأبطال الذين خضبت دماؤهم الطاهرة أرض نابلس الباسلة، ونؤكد أن هذه الدماء لن تذهب هدراً .

وأشاد سلمي بالمقاومين الأبطال الذين تصدوا بكل بسالة لجنود الاحتلال، ولقد رسمت نابلس مشهداً وطنياً ووحدوياً عظيماً بتلاحم أبنائها المقاومين والمجاهدين، فتحية لكل من حمل سلاحه ودافع عن نابلس ووقف متراساً صلباً في وجه جنود العدو وآلياته .

ويشار إلى قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية هجوماً مباغتاً استهدف قادة عرين الأسود في نابلس مما أدى لاستشهاد 6 مقاومين وإصابة أكثر من 22 آخرين .

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