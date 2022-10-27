نار غضب وانتقام الشعب الايراني الواعي ستطال معسكر الشيطان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي بيان له بمناسبة الاعتداء الارهابي على زوار ضريح السيد احمد بن الامام الكاظم (شاهجراغ) عليه السلام في شيراز، مساء امس الاربعاء، تقدم اللواء سلامي بالتعازي الى الامام الحجة بن الحسن (عج) والى قائد الثورة الاسلامية والى جميع ابناء الشعب الايراني خاصة أسر شهداء هذا الحادث الارهابي .

وقال قائد الحرس الثوري، ان هذه الجريمة الوحشية مؤشر على ان اعداء عزة واقتدار وتقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يتوانوا عن ارتكاب اي جريمة من اجل نيل مآربهم الشيطانية حتى ولو كان ذلك بقتل الرجال والنساء والاطفال العزل اثناء اقامة الصلاة والتضرع لله تبارك وتعالى عند أضرحة اهل بيت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وتضريجهم بدمائهم .

وأضاف اللواء سلامي، ندين بشدة هذه الجريمة ونخاطب من يقفون خلفها ويدعموها بأن نار غضب وانتقام الشعب الايراني الواعي المتواجد دوما في الساحة والذي احبط مؤامرة الأعداء الاخيرة المتمثلة بإثارة اعمال الشغب والتخريب وسلب الفرحة من معسكر الشيطان وجعلهم يائسين، ستلقنهم جزاء عملهم المخزي.

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