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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٠٨ م

اللواء باقري:

مثيرو الشغب في البلاد شُركاء بالجريمة الارهابية في شيراز

مثيرو الشغب في البلاد شُركاء بالجريمة الارهابية في شيراز

اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري مثيري الشغب، أنهم شركاء الهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز جنوب البلاد، واكد ان ضمان الامن والحفاظ على ارواح واموال الشعب الايراني يأتي ضمن اولويات القوات المسلحة المقتدرة الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن اللواء باقري، قدّم، اليوم الخميس، تعازيه لأسر شهداء الهجوم الارهابي في شيراز واكد ليلعم مثيرو الشغب الذين هم الشركاء في هذه الجريمة ان ضمان الامن والهدوء في البلاد والحفاظ على ارواح واموال الشعب الايراني العظيم يمثلان الخط الاحمر للقوات المسلحة المقتدرة المضحية بانفسها من اجل البلاد.

وتابع: شهدنا من جديد استشهاد واصابة عدد من الابرياء في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز في ظروف تسودها الفتن التي اثارها ويقودها المثلث المشؤوم العبري- العربي- والغربي والاعدء اللدودون الذين يضمرون الشر لايران واستقلالها و دينها وتقاليدها.

واكد ان قوات الامن الايرانية سترد بحزم على الضالعين في هذه الجريمة معربا عن تمنياته للشفاء العاجل لجرحى هذا الهجوم الارهابي.

هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1927456

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